Зеленский заявил, что у Украины "вырвали сердце"

Владимир Зеленский считает, что Россия должна "вернуть" Крым Украине.

Украинский глава Владимир Зеленский в ходе обращения к гражданам заявил, что Крымский полуостров был "сердцем" страны. В связи с этим он сравнил присоединение данного региона к России с "вырванным сердцем". Также Зеленский рассказал, что Украина никогда не сможет забыть тех, кто это сделал. Президент заключил, что для того, чтобы украинская сторона вновь начала "искренне улыбаться", РФ должна "вернуть" ей Крымский полуостров, пишет РБК.

Ранее официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Украина враждебно относится к России.

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