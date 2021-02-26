Песков: Украина враждебно относится к России

Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день отношения двух стран находятся в "плачевном состоянии".

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков сообщил, что власти Киева отказываются от установления нормальных отношений с Москвой и, как правило, выбирают "враждебный путь". По его словам, такая политика со стороны Украины привела к тому, что сегодняшние контакты двух стран находятся в "плачевном состоянии". Кроме того Песков напомнил, что на данный момент показатели товарооборота Москвы и Киева являются очень маленькими, хотя государства имеют большой потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, пишет Московский комсомолец.

Ранее стало известно, что на Украине хотят наказывать граждан за помощь России.

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