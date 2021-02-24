В Кремле отреагировали на возможность отмены призыва в России

Дмитрий Песков напомнил, что воинская служба является "конституционной обязанностью" россиян.

В среду, 24 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент в правительстве России никто не обсуждает вопрос об отмене призыва в армию и перехода только на контрактную основу. Он напомнил, что воинская служба является "конституционной обязанностью" российских граждан, поэтому подобных разговоров не ведется. Такими словами Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналиста, пишет ТАСС.

23 февраля известный российский актер Дмитрий Нагиев в интервью в газете "Аргументы и факты" негативно отозвался об обязательной военной службе. Он рассказал, что проведенное им время в армии было бесполезным. Кроме того актер выразил надежду, что сейчас военная служба изменилась в лучшую сторону.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

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