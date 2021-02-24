Еще одна страна готова принять россиян с 1 марта 2021 года

Грузия откроет свои границы для российских граждан с отрицательным тестом на коронавирус.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что республика с 1 марта 2021 года восстановит международное авиасообщение с Россией. По его словам, въехать на грузинскую территорию смогут россияне, которые имеют отрицательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции. Также он отметил, что попасть в Грузию на тех же условиях, помимо жителей РФ, смогут граждане Белоруссии, Украины, Казахстана, Азербайджана и Армении.

"На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим", - цитирует издание РИА Новости слова Ираклия Гарибашвили.

Ранее "Капитал страны" писал, что в России хотят расширить список профессий, специальностей, работ, производств, должностей, организаций и учреждений, позволяющих выйти на пенсию раньше положенного срока.

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