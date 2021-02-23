Президент поздравил сограждан с Днем защитника Отечества

Россияне с гордостью отмечают День защитника Отечества.

Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением россиян с Днем защитника Отечества. Глава государства отметил, что россияне с гордостью отмечают данный праздник, ведь армия и флот России всегда готовы решительно и эффективно отвечать на сложные вызовы, которые преподносит современный мир. Самые теплые пожелания президент адресовал ветеранам, показавшим пример того, как надо побеждать и никогда не сдаваться, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".