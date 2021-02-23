В России выявлено менее 12 тыс. случаев инфицирования COVID-19

Общее количество зараженных достигло 4189153 человек.

За минувшие сутки медики выявили на территории России менее 12 тыс. инфицированных коронавирусом. Суточное число зараженных составило 11823 человека. Из них в Москве отмечено 1198 инфицированных, в Санкт-Петербурге выявлено 913 случаев инфицирования, а в Подмосковье - 732.

Общее число инфицированных коронавирусом в России выросло до 4189153 человек, выздоровело 3739344, скончалось 84047.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, откуда появилась коронавирусная инфекция.

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