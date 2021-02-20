Попова рассказала, откуда появился коронавирус

​Анна Попова рассказала, что, вероятнее всего, COVID-19 перешел к человеку от животного.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что коронавирусная инфекция перешла к человеку от животного. Такое мнение она выразила 20 февраля в интервью ТК "Россия 24".

"Один из самых свежих – это пример коронавируса. COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных", – цитирует издание "Известия" слова Анны Поповой.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Россия стала единственной страной, где зарегистрировали три вакцины против коронавирусной инфекции.

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