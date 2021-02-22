Российские медики обнаружили 12604 новых случая коронавируса

Общее число инфицированных в стране составило 4177330 человек.

За последние сутки российские медработники зарегистрировали 12604 новых случая инфицирования коронавирусом. Уточняется, что наибольшее число заболевших обнаружили в Москве (1723), Санкт-Петербурге (957) и Подмосковье (728). Такие данные 22 февраля привел оперативный штаб России по борьбе с COVID-19.

Общее количество заболевших в нашей стране составило 4177330 человек, из них 3726388 пациентов выписалось, 83630 больных скончалось.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в России началась трехдневная рабочая неделя.

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