Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры

Президент РФ подчеркнул, что инструменты взаимодействия Москвы и Минска отлажены хорошо.

Сегодня, 22 февраля, в Сочи состоялись переговоры лидера РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе встречи президент России отметил, что Москва и Минск тесно взаимодействуют на различных уровнях, в том числе и на региональном. По его словам, между странами сложились хорошие человеческие и экономические связи.

"Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии – около 50%. Мы самый крупный инвестор – свыше $4 млрд проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику", – сказал Владимир Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Москва и Минск реализуют крупные энергетические проекты и расширяют торгово-экономические связи. Он добавил, что российские граждане любят белорусскую продукцию за вкус и доступные цены.

Кроме того Владимир Путин выразил радость по поводу того, что многие белорусы выбирают для получения профессии высшие учебные заведения, которые находятся на территории России.

Также Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули вопросы, связанные с вакцинами против коронавирусной инфекции, говорится на сайте Кремля.

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