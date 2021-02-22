Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ФЕВ, 23:22 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 ФЕВ, 23:22 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры

22.02.2021 17:12
Комментарии
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры

Президент РФ подчеркнул, что инструменты взаимодействия Москвы и Минска отлажены хорошо.

Сегодня, 22 февраля, в Сочи состоялись переговоры лидера РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе встречи президент России отметил, что Москва и Минск тесно взаимодействуют на различных уровнях, в том числе и на региональном. По его словам, между странами сложились хорошие человеческие и экономические связи.

"Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии – около 50%. Мы самый крупный инвестор – свыше $4 млрд проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику", – сказал Владимир Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Москва и Минск реализуют крупные энергетические проекты и расширяют торгово-экономические связи. Он добавил, что российские граждане любят белорусскую продукцию за вкус и доступные цены.

Кроме того Владимир Путин выразил радость по поводу того, что многие белорусы выбирают для получения профессии высшие учебные заведения, которые находятся на территории России.

Также Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули вопросы, связанные с вакцинами против коронавирусной инфекции, говорится на сайте Кремля.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
СМИ: в Европе отказались обсуждать водную блокаду Крыма
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Человечество потеряло более 20 млн лет жизни из-за COVID-19

Человечество потеряло более 20 млн лет жизни из-за COVID-19
Наука и технологии 1

Нефтяной рынок ждет новый «суперцикл». Эксперты оценили доходы России от растущей нефти

Нефтяной рынок ждет новый «суперцикл». Эксперты оценили доходы России от растущей нефти
Экономика 2

Bloomberg: президент объявит о дополнительных расходах на социальную сферу во время послания

Bloomberg: президент объявит о дополнительных расходах на социальную сферу во время послания
Политика 1

Новое подорожание продуктов. Рост цен на еду списали на упаковку

Новое подорожание продуктов. Рост цен на еду списали на упаковку
Экономика 3

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Магаданской области увеличили добычу золота и серебра

В Магаданской области увеличили добычу золота и серебра

Хабаровское предприятие расширяет производство экологически чистого биотоплива

Хабаровское предприятие расширяет производство экологически чистого биотоплива

Новости дня

16:13 СМИ: в Европе отказались обсуждать водную блокаду Крыма СМИ: в Европе отказались обсуждать водную блокаду Крыма
Германия получила срочный запрос на строительство проекта "Северный поток-2"
Германия получила срочный запрос на строительство проекта "Северный поток-2"
14:15 В бундестаге возмутились водной блокадой Крыма, которую устроил Киев В бундестаге возмутились водной блокадой Крыма, которую устроил Киев
11:34 Российские медики обнаружили 12604 новых случая коронавируса Российские медики обнаружили 12604 новых случая коронавируса
10:48 В РФ началась трехдневная рабочая неделя В РФ началась трехдневная рабочая неделя
21 ФЕВ, 17:01 В Москву идут рекордные морозы В Москву идут рекордные морозы
21 ФЕВ, 16:36 Жириновский: в России надо ввести ограничения по весу Жириновский: в России надо ввести ограничения по весу
Австрия против чрезмерной реакции ЕС на ситуацию с Навальным
Австрия против чрезмерной реакции ЕС на ситуацию с Навальным
21 ФЕВ, 13:41 СМИ: США могут смягчить санкции в отношении Ирана СМИ: США могут смягчить санкции в отношении Ирана

Узнай, страна!

11:40 В Магаданской области увеличили добычу золота и серебра В Магаданской области увеличили добычу золота и серебра
СМИ: отношениям США и Германии мешает "Северный поток-2"
СМИ: отношениям США и Германии мешает "Северный поток-2"
20 ФЕВ, 20:30 Хабаровское предприятие расширяет производство экологически чистого биотоплива Хабаровское предприятие расширяет производство экологически чистого биотоплива
20 ФЕВ, 14:14 Кабардино-Балкария стала лидером по сбору плодов и ягод в товарном секторе Кабардино-Балкария стала лидером по сбору плодов и ягод в товарном секторе
19 ФЕВ, 22:46 Озеро Старое в Крыму разрешат использовать как промышленный накопитель Озеро Старое в Крыму разрешат использовать как промышленный накопитель
18 ФЕВ, 21:27 Современный мусоросортировочный комплекс откроется в Сочи Современный мусоросортировочный комплекс откроется в Сочи
18 ФЕВ, 18:02 Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18 ФЕВ, 13:19 Калининград достоин звания столицы научного флота России Калининград достоин звания столицы научного флота России
17 ФЕВ, 14:56 Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год
17 ФЕВ, 13:05 К новому дорожному сезону в Ярославской области запустят асфальтобетонный завод К новому дорожному сезону в Ярославской области запустят асфальтобетонный завод
17 ФЕВ, 10:21 Маркировка товаров требует включения в эту работу экспертного сообщества Маркировка товаров требует включения в эту работу экспертного сообщества
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter