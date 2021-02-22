СМИ: в Европе отказались обсуждать водную блокаду Крыма

Источник рассказал, что ЕС и ЕП не собираются называть действия Киева в отношении Крыма этноцидом или геноцидом, если ни одна из международных организаций это не подтвердит.

Европа отмалчивается по поводу полной водной блокады Крымского полуострова, которую устроили киевские власти после присоединения Крыма к России. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), ссылаясь на источник в Европарламенте (ЕП).

"Прежде всего, эти утверждения необязательно известны в Евросоюзе (ЕС) и могут быть расценены как российская пропаганда", - заявил собеседник ФАН.

Также источник добавил, что в ЕС и ЕП не собираются называть действия Украины в отношении Крыма этноцидом или геноцидом, если ни одна из международных организаций это не подтвердит.

Ранее стало известно, что в бундестаге Германии возмутились водной блокадой полуострова.

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