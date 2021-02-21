Австрия против чрезмерной реакции ЕС на ситуацию с Навальным

ЕС должен сохранить диалог с Москвой, дав при этом понять, что не согласен с теми или иными действиями российской стороны.

Европейский союз должен хорошо продумать санкционные ограничения в отношении России из-за ситуации, произошедшей с оппозиционером Алексеем Навальным. С таким заявлением выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. По его словам ЕС не должен давать чрезмерную реакцию на ситуацию, а сам список следует тщательно продумать, так как он не должен вызывать каких-либо разногласий с юридической точки зрения, пишет ТАСС. Также, Шалленберг выразил надежду, что все члены совета министров иностранных дел ЕС поддержат такое подход, так как необходимо сохранить диалог с Россией.

Как ранее сообщал "Капитал страны", в Германии заявили, что Россия устала от "упреков" Запада.

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