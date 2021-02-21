СМИ: США могут смягчить санкции в отношении Ирана

21.02.2021 13:41 Комментарии

Санкционные ограничения могут быть смягчены не в самое ближайшее время, но есть серьезные предпосылки для ослабления режима.

Согласно данным газеты Times, которая ссылается на собственные источник, в администрации президента США Джо Байдена прорабатывают возможность смягчения санкционных ограничений в отношении Ирана. Как сообщают собеседники газеты, представители администрации собираются организовать переговоры с иранской стороной по вопросу санкций, но есть серьезные предпосылки к смягчению режима, пишет РИА Новости. Ранее СМИ сообщили, что взаимоотношениям США и Германии мешает газовый проект "Северный поток - 2". Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".