СМИ: США могут смягчить санкции в отношении Ирана
Санкционные ограничения могут быть смягчены не в самое ближайшее время, но есть серьезные предпосылки для ослабления режима.
Согласно данным газеты Times, которая ссылается на собственные источник, в администрации президента США Джо Байдена прорабатывают возможность смягчения санкционных ограничений в отношении Ирана. Как сообщают собеседники газеты, представители администрации собираются организовать переговоры с иранской стороной по вопросу санкций, но есть серьезные предпосылки к смягчению режима, пишет РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что взаимоотношениям США и Германии мешает газовый проект "Северный поток - 2".
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