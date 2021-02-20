Кремль: Россия вынуждена противостоять агрессивным действиям НАТО

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" Последнее время мы вообще не видим взаимности ", - цитирует агентство ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков рассказал, что РФ заинтересована в налаживании хороших отношений с США и ЕС.

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