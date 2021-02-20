Кремль: Россия вынуждена противостоять агрессивным действиям НАТО
20.02.2021 15:52
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Дмитрий Песков рассказал, что РФ заинтересована в налаживании хороших отношений с США и ЕС.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО вынуждает Россию предпринимать активные действия по защите страны. Он пояснил, что Североатлантический альянс считает РФ противником, поэтому наращивает свою военную инфраструктуру около российских границ, пишет Интерфакс.
- Кроме того Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в налаживании хороших отношений с США и Евросоюзом. По его словам, Москва делает довольно много для этого, однако взаимности со стороны европейского сообщества и Вашингтона нет.
"Последнее время мы вообще не видим взаимности", - цитирует агентство ТАСС слова Дмитрия Пескова.
- Ранее глава Германо-российского форума Маттиас Платцек рассказал, что Россия устала от необоснованных "упреков" стран Запада.
- В свою очередь американский президент Джо Байден сообщил, что Москва собирается ослабить НАТО и Европейский Союз, а также трансатлантическое сотрудничество США и Европы.
- Депутат Госдумы Адальби Шхагошев, комментируя высказывание Байдена о РФ, НАТО и ЕС, выразил мнение, что таким образом Вашингтон пытается вернуть свое влияние на мир, а также не дать сблизиться России и Германии.
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