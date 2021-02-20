В Госдуме ответили на слова Байдена о России, НАТО и ЕС

Адальби Шхагошев считает, что США хотят вернуть свое влияние на мир.

Первый заместитель главы партии "Единая Россия", депутат Госдумы Адальби Шхагошев прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что Москва хочет ослабить НАТО и Евросоюз. По словам политика, подобные заявления направлены на восстановление отношений Вашингтона с европейским сообществом, а также на недопущение сближения РФ и Германии. Также Адальби Шхагошев считает, что таким образом Байден стремится вернуть влияние США на мир и "сохранить миф о трансатлантическом единстве", пишет РИА Новости.

Ранее американский президент заявил, что Россия пытается подорвать трансатлантическое сотрудничество Вашингтона и европейских стран.

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