Маттиас Платцек рассказал, что Европа хочет организовать мир исходя из своих представлений.

Руководитель Германо-российского форума Маттиас Платцек в интервью Berliner Zeitung заявил, что Москва устала от неконструктивных "упреков" западных стран. По его мнению, Европа в политических вопросах постоянно "грозит пальцем" России, считая, что все знает лучше российской стороны. Платцек добавил, что европейские государства хотят организовать мир исходя из своих представлений.

Также он подчеркнул, что поддерживает и защищает ценности Европы. Однако Платцек убежден, что их нужно защищать не только "на словах, но и на деле", пишет Московский комсомолец.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что вопрос с газопроводом "Северный поток-2" закрыт для "уважающих закон".

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