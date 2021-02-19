Россияне не оценили работу правительства по сдерживанию цен

Большинство россиян не заметило усилий правительства по сдерживанию роста цен на продукты.

Портал SuperJob провел опрос и выяснил мнение россиян по вопросу сдерживания роста цен на продукты, которым, по распоряжению президента России Владимира Путина, занимался кабмин. Так, согласно представленным агентством Прайм данным, только 13% увидели эффект от проведенной работы правительства по сдерживанию цен. 69% посчитали их усилия недостаточными заявив, что работа кабмина была фиктивной, цены зафиксировали на пике их роста и высказали опасения, что подобная ситуация приведет к дефициту продуктов питания.

Как ранее сообщал "Капитал страны", в Руспродсоюзе предупредили о повышении стоимости продуктов из-за увеличения цен на пластиковую упаковку.

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