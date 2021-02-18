Минфин РФ готовит законопроект по пенсиям под грифом "секретно"
18.02.2021 18:55
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Пока неизвестно, почему засекретили проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе.
- На данный момент российские власти не готовы поделиться с россиянами планами относительно законопроекта по пенсиям: на официальном портале Минфина России сказано, что проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе в стране разрабатывается под грифом "секретно". Добавляется, что правительство должно внести данный документ на рассмотрение Государственной думы (ГД) 15 декабря 2021 года.
- Как сообщает газета Лента.ру, речь идет о законопроекте, который подразумевает "возможность формирования россиянами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства".
- В свою очередь глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков удивился, что проект закона по накопительной части пенсий готовится под грифом "секретно". Он предположил, что Минфин РФ специально засекретил документ для того, чтобы его не воспринимали в качестве очередной пенсионной реформы. По его словам, в законопроекте говорится только об изменении формирования пенсионных накоплений.
"По большому счету то, что предлагается, это в интересах людей, но, видимо, решили пока не выносить на широкое обсуждение, потому что не хотят лишнего ажиотажа вокруг этой темы", - цитирует издание РИА Новости слова Анатолия Аксакова.
- Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию может объявить об отмене моратория на индексацию пенсий и повышения пенсионного возраста.
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