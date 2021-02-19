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Новое подорожание продуктов. Рост цен на еду списали на упаковку

19 Февраля 2021 69 1 Экономика
Новое подорожание продуктов. Рост цен на еду списали на упаковку

Об очередном подорожании продуктов сообщили в Руспродсоюзе (РПС). Как следует из письма директора РПС Дмитрия Вострикова в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), члены союза начали получать уведомления о повышении стоимости пластиковой упаковки от ее поставщиков.

  • При этом поставщики упаковки ссылаются на то, что начиная с июня 2020 года увеличилась стоимость сырья для изготовления упаковки. Так, по их словам, цены на полиэтилен с июня увеличились на 25–30%, с 78 тыс. до 115 тыс. руб. за одну тонну.
  • Представители отрасли, опрошенные Коммерсантом, отмечают, что в связи с экономическим кризисом и эпидемией коронавируса на рынок стало поступать меньше полимеров, так как многие предприятия вынуждены были останавливать производство. Также на рост цен повлияли и логистические проблемы с международными поставками и дефицит контейнеров.
  • При этом эксперты считают, что цены на полимеры, а следовательно и на пластиковую упаковку находятся только в начале стадии роста. Что приведет к удорожанию себестоимости, которое прогнозируется через два-три месяца. Ведь в настоящее время многие производители пластиковой упаковки работают на сырье, закупленном еще в ноябре - декабре прошлого года. 

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  • Ранее "Капитал страны" писал, что эксперты предсказывают рост цен на непродовольственные товары, который неизбежен из-за увеличения стоимость контейнерных перевозок из Китая и Юго-Восточной Азии. Причем подорожали как морские, так и перевозки железнодорожным транспортом, а их стоимость выросла до 600% с октября прошлого года.
  • Также о росте цен предупреждали и поставщики готовой мясной продукции, которые с начала года начали обращаться к ритейлерам с требованием увеличить на 10-15% оптовые закупочные цены на свои товары, включая колбасы, сосиски и некоторые другие популярные у покупателей продукты. 
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:26 0 0
И.И..:

везде и всюду и во всех бедах виноват кто то другой, хотя везде торчат уши правительства и государства.

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