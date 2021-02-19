Новое подорожание продуктов. Рост цен на еду списали на упаковку 69 1 Экономика

Об очередном подорожании продуктов сообщили в Руспродсоюзе (РПС). Как следует из письма директора РПС Дмитрия Вострикова в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), члены союза начали получать уведомления о повышении стоимости пластиковой упаковки от ее поставщиков.