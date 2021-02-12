Словения откроет границы для российских граждан

Начиная с 13 февраля россияне смогут посетить Словению, имея при себе отрицательный тест на коронавирус.

На официальном сайте Правительства Словении появилась информация о том, что страна собирается возобновить авиасообщение с рядом государств. Сообщается, что будут открыты границы со странами Шенгенской зоны, а также с странами, входящими в "красный список", в котором присутствует и Россия. Границы для граждан будут открыты уже начиная с 13 февраля. Для посещения Словении необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до поездки и только в одобренных Минздравом страны лабораториях, пишет РИА Новости.

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