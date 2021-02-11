Россия может вернуться в ДОН

Россия не намерена делать США "уступки" в вопросах, связанных с ДОН.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал, что Москва готова приостановить процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) в том случае, если Вашингтон изменит свое решение о выходе из данного соглашения. Также он подчеркнул, что Россия не намерена делать США "уступки" в вопросах, связанных с ДОН, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американский сенат признал процесс импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа законным.

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