В Госдуме прокомментировали карту с "турецкими" Крымом и Кубанью

Согласно прогнозу Stratfor, к началу 2050 года под турецкое влияние попадут некоторые страны Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР и юг России.

Ранее один из турецких телеканалов продемонстрировал карту, на которой зона влияния Турции распространяется на южные территории России, такие, как Крым, Кубань, Ростовская область и республики Северного Кавказа. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал трансляцию, заявив, что хотя турецкая сторона давно желает расширить зону своего влияния до бывших границ Османской империи, она не решится действовать против России силовыми методами, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал "Капитал страны", Россия может возобновить выполнение Договора по открытому небу.

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