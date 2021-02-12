ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться новыми штаммами вируса

Большинство повторно заразившихся болеют в легкой форме.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что организация получает много сообщений о том, что люди, которые уже переболели коронавирусом и имеют антитела, повторно заражаются новыми штаммами COVID-19. Тем не менее повторно зараженные, в основном, переболевают в легкой форме, пишет РИА Новости.

Ранее в ВОЗ оценили вероятность возникновения новой пандемии коронавируса.

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