В ВОЗ оценили вероятность новой пандемии из-за мутаций COVID-19

Ханс Клюге напомнил, что в 2021 году ситуация с коронавирусом будет более управляемой, поскольку люди научились с ним бороться.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге считает, что появление и распространение новых штаммов коронавируса не спровоцирует начало очередной пандемии. По его словам, возникновение мутировавших вариантов COVID-19 является частью развития любого патогенна, который со временем адаптируется к своему носителю. Таким образом, подчеркнул Ханс Клюге, появление новых штаммов коронавируса не означает приход пандемии, однако людям необходимо быть внимательными, поскольку COVID-19 все еще "бьет" по человечеству. Он пояснил, что мутации данного вируса могут привести к повторным случаям заражения, ускорению его распространения по миру, снижению эффективности вакцин, а также, возможно, к увеличению смертности. Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на издание EL PAIS.

Ранее в ВОЗ заявили, что сейчас еще рано радоваться снижению числа новых случаев COVID-19.

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