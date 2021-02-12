За сутки в России выявлено 15089 случаев инфицирования коронавирусом

Общее количество инфицированных в России достигло 4042837 человек.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки медики выявили на территории России 15089 новых случаев заражения COVID-19. Из них в Москве выявлено 2139 инфицированных, в Санкт-Петербурге обнаружено 1134 зараженных, а в Подмосковье количество случаев инфицирования коронавирусом за сутки составило 842.

Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 4042837, выздоровело 3559142 человека, скончалось 79194.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о возможности возникновения новой пандемии.

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