В России обнаружили 15038 новых случаев COVID-19

В стране общее число инфицированных составило 4027748 человек.

11 февраля в оперативном штабе России по борьбе с заболеванием коронавируса заявили, что за минувшие 24 часа в стране обнаружили 15038 новых случаев инфицирования COVID-19. Уточняется, что больше всего зараженных зарегистрировали в столице РФ (2040), Санкт-Петербурге (1127) и Подмосковье (721).

Общее число зараженных в России достигло 4027748 человек, из них 3538422 человека поправилось, 78687 человек умерло.

Ранее в ВОЗ оценили риск возникновения новой пандемии из-за мутаций COVID-19.

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