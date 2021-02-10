Лавров: Запад хочет сделать Россию "послушной" страной

Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты настойчиво продвигают выбранный президентом РФ внешнеполитический курс страны.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные коллеги хотят сделать Россию "удобной" и "послушной" страной. По его словам, с каждым днем эти попытки становятся "более ожесточенными". Лавров отметил, что Запад делает все возможное для того, чтобы РФ не становилась самостоятельным и сильным государством, которое может отстаивать национальные интересы и права. Также министр добавил, что западным странам выгодно иметь слабую Россию, поскольку тогда они смогут удовлетворить свои экономические, политические и общественные потребности, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Германии рассказали о последствиях отказа от строительства газопровода "Северный поток-2".

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