Бизнесменам из Белоруссии предлагали "откупиться" от санкций ЕС

Владимир Макей считает, что белорусские оппозиционеры пытались нажиться на проблемах граждан страны.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 11 февраля во время выступления на Всебелорусском народном собрании рассказал, что оппозиционеры, покинувшие страну, предлагали бизнесменам республики "откупиться" от санкций Европейского Союза. По его словам, от белорусских предпринимателей требовали перевести определенную сумму на биткоин-счета для того, чтобы они не попали в санкционные списки ЕС. Таким образом, добавил Макей, белорусские оппозиционеры пытались нажиться на проблемах граждан страны, пишет ФАН.

Ранее "Капитал страны" сообщил, что Белоруссия опровергла публикации СМИ о новом кредите от России.

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