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Лукашенко хочет изменить белорусскую Конституцию

11.02.2021 13:01
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Лукашенко хочет изменить белорусскую Конституцию

Александр Лукашенко отметил, что для корректировки основного закона страны нужно изучить "реалии той геополитической ситуации", которая сейчас сложилась в Белоруссии.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в четверг на открытии Всебелорусского народного собрания заявил, что необходимо подумать об изменении Конституции страны, а также распределении властных полномочий в республике. По его словам, для осуществления соответствующих корректировок нужно провести анализ экономических достижений Белоруссии, изучить вопросы общественного развития, определить роль белорусов в политической жизни республики и дальнейший курс взаимодействия страны с другими государствами. Об этом сообщает издание Известия со ссылкой на белорусское Агентство телевизионных новостей.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко хочет попросить у России новый кредит в размере $3 млрд.

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