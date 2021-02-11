Белоруссия опровергла сообщения о новом кредите от России

Минск и Москва продолжают работать по ранее достигнутым договоренностям.

Пресс-секретарь белорусского Министерства финансов Ирина Комар опровергла сообщения о запросе нового кредита в размере $3 млрд у РФ. По ее словам, Минск и Москва продолжают работать по ранее достигнутым договоренностям, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Белоруссия запросила у России новый кредит на сумму $3 млрд.

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