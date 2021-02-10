Сенат США признал процесс импичмента Дональда Трампа законным

Дональду Трампу могут запретить занимать государственные должности в будущем.

Во вторник сенат Соединенных Штатов Америки признал, что процесс импичмента в отношении экс-президента страны Дональда Трампа не противоречит американской конституции. За то, что данная процедура является законной проголосовали 56 сенаторов, против высказались 44 человека, сообщает The Washington Post.

Уточняется, что теперь должно состояться второе слушание, в котором политики должны поддержать или отклонить решение об импичменте. Для запуска этой процедуры необходимо получить две трети голосов сенаторов.

Напомним, что бывшего американского президента Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу, приведшему к штурму здания Конгресса в начале января 2021 года.

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