СМИ: россияне стали хуже платить за электроэнергию
В 2020 году общая задолженность российских граждан за электроэнергию составляет 66,6 млрд руб.
По информации Центра финансовых расчетов (ЦФР), в прошлом году россияне стали хуже платить за электроэнергию, поскольку задолженность населения за потребление данной услуги сильно возросла – на 12 млрд руб., до 66,6 млрд руб. Уточняется, что это наибольший показатель с 2012 года.
Специалисты считают, что причиной резкого увеличения долга за электроэнергию является пандемия коронавирусной инфекции, единый период нерабочих дней, а также введение моратория на начисление штрафов за просрочку платежей за коммунальные услуги, пишет Коммерсант.
Ранее в Минэнерго России отреагировали на рост оптовых цен на электроэнергию.
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Цены все выше, а напряжение все ниже. За что платим?
Цены для населения надо снижать а не повышать, чем ниже цена на электроэнергию тем больше будут люди будут оплачивать счета, не кто не желает иметь долги, но цены зашкаливают и за этого повышаются цены на продукты