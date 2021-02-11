СМИ: россияне стали хуже платить за электроэнергию

В 2020 году общая задолженность российских граждан за электроэнергию составляет 66,6 млрд руб.

По информации Центра финансовых расчетов (ЦФР), в прошлом году россияне стали хуже платить за электроэнергию, поскольку задолженность населения за потребление данной услуги сильно возросла – на 12 млрд руб., до 66,6 млрд руб. Уточняется, что это наибольший показатель с 2012 года.

Специалисты считают, что причиной резкого увеличения долга за электроэнергию является пандемия коронавирусной инфекции, единый период нерабочих дней, а также введение моратория на начисление штрафов за просрочку платежей за коммунальные услуги, пишет Коммерсант.

Ранее в Минэнерго России отреагировали на рост оптовых цен на электроэнергию.

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