Песков отреагировал на отмену масочного режима в некоторых регионах

В Удмуртии и Чечне ношение масок будет носить рекомендательный характер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что региональные власти имеют право снимать антикоронавирусные ограничения исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте страны. Такими словами он прокомментировал решения главы Удмуртии Александра Бречалова и главы Чечни Рамзана Кадырова отменить масочный режим в данных российских регионах, пишет Московский комсомолец.

Ранее в ВОЗ заявили, что пока рано радоваться снижению числа новых случаев заболевания коронавирусом.

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