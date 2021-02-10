Песков ответил на угрозу новых санкций против РФ от ЕС

В Кремле тщательно отслеживают все заявления Жозепа Борреля.

10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что власти страны тщательно отслеживают все заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, включая возможное введение новых антироссийских санкций, пишет РИА Новости.

Напомним, что с 4 по 6 февраля 2021 года Боррель находился в РФ с официальным визитом. 5 февраля он провел встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Через несколько дней после этого глава дипломатии ЕС допустил введение новых санкций в отношении России из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

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