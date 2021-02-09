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В ВОЗ оценили возможность искусственного происхождения COVID-19

09.02.2021 19:21
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В ВОЗ оценили возможность искусственного происхождения COVID-19

Специалист напомнил, что до сих пор нет точной информации о происхождении вируса.

Эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек во вторник на пресс-конференции в Ухане выразил мнение, что коронавирус нового типа вряд ли имеет искусственное происхождение. По его словам, наиболее вероятным вариантом появления COVID-19 является передача вируса от животного человеку через какое-либо промежуточное звено. Также Питер Бен Эмбарек добавил, что существует еще одна версия распространения коронавируса, а именно через замороженные продукты питания, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве могут отменить ограничения из-за коронавируса в ближайшие месяцы.

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