Мишустин поручил регионам поддержать бизнес в сфере торговли

Регионы должны проинформировать граждан страны о нововведениях в течение двух месяцев.

Региональным властям поручили поддержать малый и средний бизнес в сфере торговли. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, регионы должны помочь предпринимателям организовать работу розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах. Отмечается, что региональным властям нужно продлить соглашения на размещение торговых объектов без проведения торгов, увеличить количество мест и обеспечить максимальную проходимость фермерских торговых точек, которые реализуют продукцию собственного производства. Также регионам поручили ликвидировать необоснованные административные барьеры, включая ограничения по ассортименту продукции.

Мишустин добавил, что региональные власти должны принять соответствующие нормативные акты и проинформировать российских граждан о нововведениях в течение двух месяцев, сообщается на официальном сайте правительства России.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что кабмин работает над увеличением пенсий.

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