Эксперт: Европу ждет экономический коллапс в случае отказа от СП-2

Юрий Рогулев заявил, что в вопросе строительства трубопровода "остаются трансатлантические проблемы".

Доктор исторических наук Юрий Рогулев в интервью телеканалу "360" рассказал, что для многих европейских стран, включая Германию, энергетический проект "Северный поток-2" является единственным способом получать газ без перебоев по приемлемым ценам. Рогулев считает, что если Европа откажется от "Северного потока-2", тогда она "угробит свою экономику", поскольку потребление недорогого голубого топлива необходимо для выживания государств.

Также историк напомнил, что в вопросе строительства трубопровода "остаются трансатлантические проблемы". Рогулев пояснил, что на данный момент не понятно, как к проекту относится новый президент США Джо Байден, который "не так заинтересован в продаже американского топлива, как бывший лидер Дональд Трамп".

Ранее стало известно, что 6 февраля возобновились работы по строительству "Северного потока-2" в датских водах.

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