В США осудили высылку трех дипломатов из России

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал неоправданным и необоснованным высылку дипломатов из России.

МИД России сообщил о высылке из страны трех сотрудников дипломатических миссий Швеции, Польши и Германии, в связи с тем, что они приняли участие в несанкционированных акциях протеста в Москве и Санкт-Петербурге, которые прошли 23 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такой шаг российской стороны необоснованным и неоправданным, вызвавшим осуждение в Вашингтоне, а также выразил солидарность США со странами, дипломаты которых высылаются из России, пишет ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и Европейским союзом отсутствуют нормальные взаимоотношения.

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