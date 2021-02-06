Эксперт назвал симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу

Боль в груди, затрудненное дыхание и проблемы с речью и двигательным аппаратом требуют срочного обращения за медицинской помощью.

Британский фармаколог Хусейн Абдех предупредил об опасных симптомах коронавирусной инфекции, при которых необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение. По его словам, если присутствует затрудненное дыхание, сильная боль в районе грудной клетки или возникли какие-либо проблемы с передвижением и речью необходимо обратиться за медицинской помощью, пишет Российская газета.

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