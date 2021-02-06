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Bloomberg: "Спутник V" является крупнейшим научным прорывом России

06.02.2021 17:42
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Bloomberg: "Спутник V" является крупнейшим научным прорывом России

В своем материале журналисты издания Bloomberg назвали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" крупнейшим научным прорывом со времен СССР.

После того, как в медицинском журнале The Lancet был опубликован материал, в котором эксперты признали эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на основании результатов третьей фазы клинических испытаний, журналисты издания Bloomberg назвали препарат "Спутник V" крупнейшим научным прорывом России со времен СССР. Они отметили, что хотя в начале российская вакцина не вызывала доверия, теперь страны встают в очередь, чтобы закупить препарат, ведь результаты показали не только безопасность вакцины "Спутник V", но и ее высокую эффективность, достигающую 91,6%, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее в Bloomberg заявили, что эпидемия коронавируса может продлиться в течение 7 лет.

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