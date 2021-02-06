Fitch: протесты в России могут нести риски для бюджета

В агентстве отметили, что протестные акции не принесут серьезных проблем правительству России в краткосрочной перспективе.

Аналитики рейтингового агентства Fitch заявили, что протестные акции, проходящие в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального, могут оказать негативное влияние на бюджет, приведя к меньшей бюджетной консолидации, а также на возможность властей обеспечить конституционное большинство в Государственной думе после выборов, которые состоятся в сентябре 2021 года. Тем не менее эксперты считают, что протесты в краткосрочной перспективе не создадут серьезной проблемы для действующей власти и подтвердили рейтинг России на уровне BBB, пишет Коммерсант.

Ранее стало известно, что Германия хочет ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2".

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