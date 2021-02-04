В Кремле отреагировали на возможные санкции США против РФ из-за Навального
Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет политику санкционного давления в двусторонних отношениях.
Официальный представитель лидера РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозы сенаторов США о введении дополнительных санкций против российских должностных лиц из-за ситуации с главным критиком Кремля Алексеем Навальным.
"Мы видим постоянные такие санкционные рефлексы американских законодателей", - сказал он.
Песков подчеркнул, что Россия не приемлет политику санкционного давления в двусторонних отношениях, пишет РБК.
Ранее "Капитал страны" сообщал, что сенаторы США готовят новые антироссийские санкции из-за Навального.
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