Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ФЕВ, 21:36 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

05 ФЕВ, 21:36 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Германии хотят ввести мораторий на строительство СП-2

05.02.2021 17:41
Комментарии: 1
В Германии хотят ввести мораторий на строительство СП-2

Норберт Реттген отметил, что отсрочка достройки трубопровода не будет являться санкцией, она нужна для начала переговоров.

Глава комитета немецкого бундестага по внешней политике Норберт Реттген считает, что нужно ввести мораторий на строительство энергетического проекта "Северный поток-2". По его словам, достройку трубопровода необходимо приостановить для того, чтобы Россия, Евросоюз и США смогли провести переговоры и убедиться в том, что проект не будет использоваться в качестве геополитического оружия против европейских стран. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на немецкую радиостанцию Deutschlandfunk.

Ранее польский эксперт заявил, что строительство "Северного потока-2" почти невозможно остановить.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
Сергей Лавров: в отношениях РФ и ЕС
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
18:50 0 0
Леонид,69 лет:

Не хотят - не надо, пусть через суд возмещают нам ущерб и идут << лесом>> в известном направлении!!! Есть Азия,есть свой народ, и хватит терпеть эти << танцы с бубнами>>! Ну, а если опомнятся то играть только по нашим правилам и под четкие гарантии!!!

Статьи

«Норникелю» Потанина придется отдать половину денег компании за экологический ущерб Арктике

«Норникелю» Потанина придется отдать половину денег компании за экологический ущерб Арктике
Экономика

Саудовская Аравия и Россия взвинтили цену на нефть почти до 60 долларов

Саудовская Аравия и Россия взвинтили цену на нефть почти до 60 долларов
Экономика

Регулирование цен сэкономит россиянам всего 62 рубля в месяц

Регулирование цен сэкономит россиянам всего 62 рубля в месяц
Экономика

«Белорусский сценарий подтвердил эффективность». Путин собирается выстоять как Лукашенко

«Белорусский сценарий подтвердил эффективность». Путин собирается выстоять как Лукашенко
Политика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области

Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области

Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области

Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области

Новости дня

18:35 Bloomberg: пандемия COVID-19 может затянуться на семь лет Bloomberg: пандемия COVID-19 может затянуться на семь лет
Минэкономразвития РФ: цены на сахар и масло стабилизировались
Минэкономразвития РФ: цены на сахар и масло стабилизировались
16:40 Столичные студенты возвращаются к очному обучению с 8 февраля Столичные студенты возвращаются к очному обучению с 8 февраля
16:27 Сергей Лавров: в отношениях РФ и ЕС "отсутствует нормальность" Сергей Лавров: в отношениях РФ и ЕС "отсутствует нормальность"
15:40 В РФ может появиться новый вид кредита В РФ может появиться новый вид кредита
13:40 В Кремле прокомментировали новые критерии оценки губернаторов В Кремле прокомментировали новые критерии оценки губернаторов
13:09 В Польше предрекли скорое завершение строительства СП-2 В Польше предрекли скорое завершение строительства СП-2
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:40 За сутки в РФ обнаружили 16688 новых случаев COVID-19 За сутки в РФ обнаружили 16688 новых случаев COVID-19

Узнай, страна!

20:08 Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18:53 Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области
09:33 Марина Карпова: ТПП РФ продолжает работу по решению проблем особо охраняемых природных территорий Марина Карпова: ТПП РФ продолжает работу по решению проблем особо охраняемых природных территорий
04 ФЕВ, 22:29 Первый крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море» вышел в море Первый крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море» вышел в море
04 ФЕВ, 19:46 В Югре продолжаются работы по строительству полигона для ТКО В Югре продолжаются работы по строительству полигона для ТКО
04 ФЕВ, 17:49 Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
04 ФЕВ, 09:29 ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты
03 ФЕВ, 21:40 Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек
03 ФЕВ, 20:33 Сквер памяти медиков, боровшихся с Covid-19, появится в Иркутске Сквер памяти медиков, боровшихся с Covid-19, появится в Иркутске
03 ФЕВ, 19:18 Первая крупная партия товарного изопропанола изготовлена в Омской области Первая крупная партия товарного изопропанола изготовлена в Омской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter