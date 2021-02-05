В Германии хотят ввести мораторий на строительство СП-2

Норберт Реттген отметил, что отсрочка достройки трубопровода не будет являться санкцией, она нужна для начала переговоров.

Глава комитета немецкого бундестага по внешней политике Норберт Реттген считает, что нужно ввести мораторий на строительство энергетического проекта "Северный поток-2". По его словам, достройку трубопровода необходимо приостановить для того, чтобы Россия, Евросоюз и США смогли провести переговоры и убедиться в том, что проект не будет использоваться в качестве геополитического оружия против европейских стран. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на немецкую радиостанцию Deutschlandfunk.

Ранее польский эксперт заявил, что строительство "Северного потока-2" почти невозможно остановить.

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