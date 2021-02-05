Bloomberg: пандемия COVID-19 может затянуться на семь лет

Чтобы остановить распространение коронавируса, необходимо привить 75% населения Земли.

Победить пандемию коронавирусной инфекции, скорее всего, удастся через 7 лет. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец", ссылаясь на агентство Bloomberg.

Уточняется, чтобы остановить распространение COVID-19, необходимо вакцинировать около 75% населения Земли. Однако при сегодняшних темпах для прививания такого количества людей понадобится примерно 7 лет.

Напомним, что американские специалисты назвали преимущество российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

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