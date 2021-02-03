Санкт-Петербург снова обогнал Москву по числу заболевших COVID-19

Общее количество инфицированных в России достигло 3901204 человек.

Оперативный штаб РФ по предупреждению завоза и распространения коронавируса в среду, 3 февраля, сообщил, что за прошедшие 24 часа российские врачи зафиксировали 16474 новых случая инфицирования COVID-19. Больше всего зараженных обнаружили в Санкт-Петербурге (1916), Москве (1545) и Московской области (773).

С начала пандемии коронавируса в России общее количество заболевших достигло 3901204 человек, из них 3365367 больных поправилось, 74684 пациента скончалось.

Ранее эксперт Центра им. Гамалеи Федор Лисицин заявил, что в стране может наступить новая волна COVID-19.

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