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Путин: Ельцин не боялся брать на себя ответственность

01.02.2021 19:52
Комментарии: 1
Путин: Ельцин не боялся брать на себя ответственность

1 февраля Владимир Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина, сегодня первому президенту страны исполнилось бы 90 лет.

Лидер РФ Владимир Путин считает, что российские граждане должны помнить первого президента России Бориса Ельцина. По словам главы государства, его отличала одна особенность: "он никогда не боялся брать на себя ответственность и за то, что делал сам, и за судьбу страны". Также Владимир Путин отметил, что критиковать действия властей "задним числом" не составляет труда, однако нелегко принимать решения, "когда события накатываются как снежный ком". Лидер страны добавил, что Борис Ельцин возглавил Россию в довольно сложный период, поскольку в то время стоял вопрос о существовании РФ как независимого государства, говорится на сайте Кремля.

Ранее президент российской Федерации тенниса Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Борис Ельцин спас страну от гражданской войны.

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20:31 0 0
гостья:

ответственность не боялся брать на себя Горбачев, если бы остался Горбачев страна была бы хорошо развита. Он открыл много и если бы не Горбачев - все думали бы, что советская Россия строит коммунизм. строит коммунизм много лет без сливочного масла и колбасы, и сапог. Он объявил гласность и все узнали, главное, что пока ругали кто-то быстро подстроил страну для себя И опять и снова. Вот теперь хотят Горбачева снова, он умеет разгонять и брать ответственность. при Горбачеве были рынки, а теперь видимость и открытое растаскивание.

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