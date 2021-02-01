Путин: Ельцин не боялся брать на себя ответственность

1 февраля Владимир Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина, сегодня первому президенту страны исполнилось бы 90 лет.

Лидер РФ Владимир Путин считает, что российские граждане должны помнить первого президента России Бориса Ельцина. По словам главы государства, его отличала одна особенность: "он никогда не боялся брать на себя ответственность и за то, что делал сам, и за судьбу страны". Также Владимир Путин отметил, что критиковать действия властей "задним числом" не составляет труда, однако нелегко принимать решения, "когда события накатываются как снежный ком". Лидер страны добавил, что Борис Ельцин возглавил Россию в довольно сложный период, поскольку в то время стоял вопрос о существовании РФ как независимого государства, говорится на сайте Кремля.

Ранее президент российской Федерации тенниса Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Борис Ельцин спас страну от гражданской войны.

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