Тарпищев: Ельцин спас РФ от гражданской войны

1 февраля отмечается 90-летие Бориса Ельцина со дня рождения.

Президент Федерации тенниса РФ, член МОК Шамиль Тарпищев в интервью изданию РИА Новости рассказал, что первый глава России Борис Ельцин, занимавший данный пост с 1991 года по 1999 год, спас страну от гражданской войны. По его словам, в тот период российский народ попал не в самую простую ситуацию, поскольку стоимость нефти составляла 10 долларов за баррель. Однако, добавил Тарпищев, Ельцину все же удалось избежать гражданской войны, несмотря на то, что происходило в то время. Также он выразил уверенность, что однажды люди напишут об этом, когда поймут, в какой ситуации оказалась Россия в период правления первого президента страны.

Ранее стало известно, что с 1 февраля некоторые категории россиян начнут получать увеличенные пособия.

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