Никонорова: желание ДНР войти в состав РФ не противоречит Минским соглашениям
Наталья Никонорова подчеркнула, что доктрина "Русский Донбасс" соответствует Минским договоренностям.
Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова в понедельник рассказала, что доктрина "Русский Донбасс", в которой содержится желание региона войти в состав России, не противоречит Минским соглашениям. Такими словами она прокомментировала заявления украинских властей о том, что данный документ якобы противоречит Минским договоренностям, пишет "Лента.ру".
Напомним, что в конце января состоялся международный форум "Русский Донбасс", где была представлена соответствующая доктрина, а также обсуждался вопрос воссоединения ДНР с Россией.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность вхождения Донбасса в состав РФ.
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