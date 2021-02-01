Никонорова: желание ДНР войти в состав РФ не противоречит Минским соглашениям

Наталья Никонорова подчеркнула, что доктрина "Русский Донбасс" соответствует Минским договоренностям.

Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова в понедельник рассказала, что доктрина "Русский Донбасс", в которой содержится желание региона войти в состав России, не противоречит Минским соглашениям. Такими словами она прокомментировала заявления украинских властей о том, что данный документ якобы противоречит Минским договоренностям, пишет "Лента.ру".

Напомним, что в конце января состоялся международный форум "Русский Донбасс", где была представлена соответствующая доктрина, а также обсуждался вопрос воссоединения ДНР с Россией.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность вхождения Донбасса в состав РФ.

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