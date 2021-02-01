Российские медики выявили 17648 новых случаев COVID-19

В России общее число заболевших достигло 3868087 человек.

1 февраля оперштаб РФ по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за минувшие 24 часа российские медики выявили 17648 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего зараженных обнаружили в Москве (2037), Санкт-Петербурге (1842) и Московской области (1068).

Таким образом, общее число инфицированных в России достигло 3868087 человек, из них 3318173 человека излечилось, 73619 человек стали жертвами коронавируса.

Ранее российским гражданам напомнили, что ни одна медорганизация, оказывающая услуги по вакцинации населения, не может брать деньги за препарат от COVID-19.

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