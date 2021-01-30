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Росздравнадзор напомнил об отсутствии платы за прививку от COVID-19

30.01.2021 10:30
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Росздравнадзор напомнил об отсутствии платы за прививку от COVID-19

Взимание платы на вакцину от коронавирусной инфекции является незаконным.

В пресс-службе Росздравнадзора напомнили россиянам, что на территории России проводится бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции. Поэтому, ни одна медицинская организация, которая оказывает услуги по вакцинации населения, не имеет право брать деньги за прививку. Взимание платы за вакцину от COVID-19 является незаконным, пишет РИА Новости. При этом в пресс-службе обращают внимание на то, что вакцину от коронавирусной инфекции могут делать только учреждения, имеющие лицензию на ведение медицинской деятельности.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что пожилых людей с коронавирусом надо госпитализировать.

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