Медведев: Россия может отключиться от глобальной сети

РФ готова к обеспечению автономной работы отечественного сегмента интернета.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал, что наша страна готова к обеспечению автономной работы отечественного сегмента интернета. По его словам, это является запасным планом на случай, если Россию отключат от глобальной сети, отметив, что технологическом и законодательном уровнях данный вопрос уже решен.

Он напомнил, что ранее российскую сторону уже хотели исключить из системы международных расчетов SWIFT. Также политик предположил, что то же самое может произойти и с интернетом, так как "ключи от этого ларчика" находятся в США. В связи с этим власти России приняли решение обеспечить автономную работу отечественного сегмента интернета, так как сейчас управление государством и получение большого числа социальных функций завязано на сети, пишет ТАСС.

Напомним, что МИД РФ потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела России.

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